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ELAZIĞ (AA) - Sivrice ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



Cumhuriyet Ortaokulunda konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Etkinlikte öğrenciler İstiklal Marşı ile günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.



Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahtiyar Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, Mili Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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