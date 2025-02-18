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        Ağın Belediyeevinde yangın önlemleri

        Elazığ'da Ağın Belediyeevinde alınan yangın önlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:42
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        Ağın Belediyeevinde yangın önlemleri
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        Elazığ'da Ağın Belediyeevinde alınan yangın önlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Belediyeevinde misafirlerin güvenle konaklayabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Çakar, "Bina içinde bulunan yangın tüpleri yenilenip ek olarak da yangın dolapları konumlandırılmıştır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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