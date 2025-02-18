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        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Keban'da ziyaretlerde bulundu

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Keban ilçesinde ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:13
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        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Keban'da ziyaretlerde bulundu
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        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Keban ilçesinde ziyaretler yaptı.

        Kaymakam Furkan Atalık'ı makamında ziyaret eden Yiğit, görüşmede Atalık'a İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Hasat Zamanı" adlı dergiyi hediye etti.

        Daha sonra Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Hasbihale Geldik Projesi" kapsamında Öğretmenler Odası Programı'na katılan Yiğit, öğretmenlerle bir araya gelerek, kitap tahlili yaptı.

        Yiğit, programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre'ye makamında ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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