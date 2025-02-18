Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Keban'da ziyaretlerde bulundu

Daha sonra Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Hasbihale Geldik Projesi" kapsamında Öğretmenler Odası Programı'na katılan Yiğit, öğretmenlerle bir araya gelerek, kitap tahlili yaptı.

Kaymakam Furkan Atalık'ı makamında ziyaret eden Yiğit, görüşmede Atalık'a İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Hasat Zamanı" adlı dergiyi hediye etti.

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