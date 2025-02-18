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        Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı

        Elazığ'da Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:20
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        Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı
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        Elazığ'da Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı.

        İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya camilerdeki din görevlileri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda ramazan ayına yönelik hazırlıklar görüşüldü.

        Toplantıda, vaaz ve irşat faaliyetleri, teravih namazlarının düzeni, mukabele programları, camilerin düzeni ve temizliğinin en iyi şekilde yapılması konuları da ele alındı.

        İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, ramazan ayının manevi ikliminin en güzel şekilde yaşanması adına cami görevlileriyle istişarelerde bulunduklarını belirtti.

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