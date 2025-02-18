Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partisinden istifa etti

Elazığ'da Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini belirtti.

Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın teveccühü ile bu göreve seçildiğini ifade ederek, Sivrice'ye daha iyi hizmet etmek adına partisinden istifa etme kararı aldığını kaydetti.

AK Parti'ye katılma kararı aldığını belirten Irmak, "Bu karar kişisel bir tercih değil. Bu kararı sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.