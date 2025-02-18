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        Baskil'de üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:30
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        Baskil'de üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi.

        Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeline, görevlerini ifa ederken göstermiş oldukları gayretli ve titiz çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

        Türker, jandarma personelinin azimli çalışmasının halkın güvenliği ve refahı için önem taşıdığını belirterek, "İlçenin ve köylerin, güvenliği ile huzurunu sağlama yolunda gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıktan dolayı jandarma personeline ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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