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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı, mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.



Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayan Kundakçı, "Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akmurat da Çanakkale Zaferi'nin Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu kaydetti.



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