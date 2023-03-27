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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da sağanak bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu

AA

Elazığ'da sağanak bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Akçakiraz beldesinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Kentte iki gündür aralıksız devam eden sağanağın neden olduğu su baskınları ve taşkınlar sonucu beldedeki 10 mahallede ekili tarım arazileri, çiftlikler, ahırlar sular altında kalırken, bazı evler ile bir okulu su bastı.

Belde belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralıksız devam eden sağanağın beldedeki 10 mahallede olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Yaşanan su baskınları nedeniyle ekiplerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Kaya, "Yağıştan dolayı maalesef tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Besi ahırları, silajlar, gübreler, yemler zarar gördü. Vatandaşımızın ciddi mağduriyeti var. Ayrıca Yenice İlkokulumuzu su bastı." dedi.

Su baskınlarının yaşandığı evlerde motopomp ve vidanjörlerle su tahliyesi gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, "Başta Valiliğimiz olmak üzere İl Özel İdaresi, AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden yardım talebinde bulunduk. Sağanağın zarara neden olduğu mahallelerimizde zarar tespit çalışması yapılacak. Ayrıca alınması gereken önlemleri alacağız, su baskınlarına karşı müdahalelerimiz devam edecek. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında ilgili kurumlarla beraber çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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