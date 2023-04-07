Elazığ'da atletizm il şampiyonası tamamlandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programı kapsamında yapılan atletizm il şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesi atletizm sahasında küçükler ve yıldızlar kız-erkek kategorisinde düzenlenen şampiyona, 5 Nisan'da başlayarak iki gün sürdü.

Rekor katılım ile gerçekleşen müsabakalar da küçükler kategorisinde 19, yıldızlar kategorisinde 19 takım mücadele etti.

300 sporcunun farklı branşlarda kıyasıya mücadele edip ter döktüğü müsabakalar neticesinde başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

Küçük erkeklerde, Esra Zafer eşref Yıldırım Ortaokulu, Mezre Ortaokulu ve Altınçevre Ortaokulu, küçük kızlarda Altınçevre Ortaokulu, Şehit Cuma Dağ Ortaokulu, Seyda molla Bahri Ortakulu, yıldız erkeklerde Kovancılar Şehit Mehmet Kaya Çelik Ortaokulu, Elazığ ortaokulu, Altınçevre Ortaokulu ve yıldız kızlarda Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu, Altınçevre Ortaokulu ve Elazığ Ortaokulu derece elde etti.









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