Fırat Üniversitesi Yedinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 7'inci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılıyor.

FÜ Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezinde, dün başlayan ve 3 gün sürecek olan kongrede akademisyenler tarafından sunumlar, genel oturumlar ve konuşmalar gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarının kongre etkinlikleri çerçevesinde, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda "Hidrojen Ekonomisinde Bölge için Zorluklar ve Fırsatlar" konulu panel düzenlenecek.

Türkiye ve özellikle Elazığ bölgesi için hidrojen enerjisi konusundaki zorluklar ve fırsatların tartışılacağı panelde hidrojen teknolojilerine ilişkin düzenlemeler ve politikalar irdelenecek.



Kongrenin sonunda bu alanda yaptıkları çalışmalarla öne çıkan akademisyenlere özel ödül, hizmet ödülü, teknoloji ödülü, genç araştırmacı ödülü ve öğrenci araştırmacı ödülü olmak üzere toplam 5 ödül verilecek.



Kongrede sunulan çalışmalardan seçilenler, etkili ve önde gelen bilim dergilerinden olan "International Journal of Hydrogen Energy", "nternational Journal of Exergy", "International Journal of Global Warming" ve "Energy Storage" dergilerinde özel sayı olarak yayınlanacak.

