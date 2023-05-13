Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye ceza kesildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide salep soğanı toplandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda Diyarbakır'dan gelen U.A, E.B, B.B. ve A.T. arazide salep soğanı toplarken suçüstü yakalandı.

Salep soğanlarını Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim eden ekipler, salep toplayan 4 kişiye ilgili yasa gereğince cezai yaptırım uyguladı.

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