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        Elazığ'da hareket halindeki araca at bağlayan kişiye para cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 00:10
        Elazığ'da hareket halindeki araca at bağlayan kişiye para cezası

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde, hareket halindeki araca atı bağlayarak koşturduğu tespit edilen kişiye 5 bin 505 lira ceza uygulandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bir atın hareket halindeki araca bağlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

        Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücüsünün S.K. olduğunu tespit etti.

        S.K'ye Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4 bin 554, İlçe Emniyet Müdürlüğünce de trafiği tehlikeye düşürmekten 951 lira ceza uygulandı ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yapılan muayene sonucu atın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Öte yandan, atın hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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