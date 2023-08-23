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        Elazığ'da yoldan çıkarak, su tahliye kanalına giren midibüsteki 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:11 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:16
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        Elazığ'da yoldan çıkarak, su tahliye kanalına giren midibüsteki 13 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde yoldan çıkarak, su tahliye kanalına giren midibüsteki 13 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.P. yönetimindeki 38 JM 709 plakalı midibüs, D-260 kara yolu Aşağıçakmak köyü mevkisinde, yoldan çıkarak su tahliye kanalına girdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

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