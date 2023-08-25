Elazığ'da çatı katında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan ve yanındaki apartmana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.