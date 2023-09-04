Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 23:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        H.B. idaresindeki 23 HU 060 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, ters dönen araç bir süre sonra alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı
        HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Cezanın da böylesi
        Cezanın da böylesi
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Elazığ'da asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uzmanlar dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışığı "meteor" olarak değerlen...
        Uzmanlar dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışığı "meteor" olarak değerlen...
        Elazığ'da evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli kardeş yakalandı
        Elazığ'da evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli kardeş yakalandı
        Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu
        Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu
        Yolun karşısına geçen kadının yaralandığı kaza kamerada
        Yolun karşısına geçen kadının yaralandığı kaza kamerada