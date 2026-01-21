Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Şehit oğlunun adının verildiği okulu boyayarak eğitime hazırladı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, Elazığ'da oğlunun adının verildiği liseyi yarıyıl tatilinde boyayarak ikinci döneme hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:26
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Sefer Alan'ın babası Hasan Alan (46), oğlunun adının verildiği liseyi gönüllü olarak yarıyıl tatilinde ikinci döneme hazırlamaya karar verdi.

        İnşaat işleriyle uğraşan şehit babası Alan, çalışanlarıyla birlikte boya ve temizlik işlerini yaparak okulu öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

        Çalışmaların tüm masraflarını gönüllü olarak karşılayan Alan, oğlunun adının okulda yaşatılmasının gururunu yaşıyor.

        - "Okulumuzu baştan sona yeniledik"

        Alan, oğlunun isminin Elazığ Ataşehir Anadolu Lisesine verildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

        Bu heyecanla oğlunun adının verildiği okulda bir şeyler yapmak istediğini anlatan Alan, şunları kaydetti:

        "Bu okulun ismi devletimiz tarafından Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi yapıldı. Bu haberi duyar duymaz okul müdürümüzle bir araya geldik. Bu güzel haber üzerine okulun ne ihtiyacı varsa oğlumun hayrına yapmak istedim. Yarıyıl tatili olmasını da fırsat bildim. Okul kullanımda olduğu için yıpranıyor. Öğrencilere sürpriz olsun diye okulumuzu baştan sona yeniledik."

        Oğlunun acısını bu tür çalışmalarla dindirdiğini ifade eden Alan, "Devletimiz zaten her türlü imkanı sağlıyor. Ben de devletime katkı sunmak, öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görmesini sağlamak istedim. Öğrencilerimiz tatilden sonra buraya geldiklerinde mutlu olurlarsa, bu benim için en büyük mutluluk olur. 'Allah razı olsun' demeleri yeterli." ifadelerini kullandı.

        Alan, oğlunun isminin okulda yaşatılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

        Okul Müdürü Bünyamin Güneş de Milli Eğitim Bakanlığının 7 Ocak 2026 tarihli onayıyla okulun adının Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi.

        Bu isim altında görev yapmanın kendileri için büyük onur olduğunu belirten Güneş, şunları dile getirdi:

        "Şehidimizin kıymetli babası ilk günden bu yana hep yanımızda oldu. Yarıyıl tatilini fırsat bilerek, kendi ekibiyle okulumuzun boya ve diğer bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Kendisine kurumumuz ve şahsım adına saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

