        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ ve Siirt'te kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 366 köyden 159'una yeniden ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:36 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:36
        Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ ve Siirt'te kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 366 köyden 159'una yeniden ulaşım sağlandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 kişilik personelle yoğun mesai harcıyor.

        Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 307 köyden 116 yerleşim yerinin yolu açıldı.

        Ekipler, kent merkezinde 41, Ağın'da 8, Baskil'de 24, Maden'de 13, Karakoçan'da 43, Keban'da 10, Kovancılar'da 12, Palu'da 14 ve Sivrice'de 26 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Kovancılar ilçesi Soğanlı köy yolunda kalan hayvan taşıma aracı İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        - Siirt


        Siirt İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan yerleşim yerlerine yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan'da 59 kapalı köy yolundan 43'ü ulaşıma açıldı.

        Ekipler, Pervari'de 10, Şirvan'da ise 6 köy yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor.

