Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

        Elazığ'ın Palu ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Palu ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

        Kırkbulak köyünde yaşayan 80 yaşındaki hastanın solunum sıkıntısı çekmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

        Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden yolu kapanan köye gidemeyince, İl Özel İdaresinden yardım istendi.

        Birkaç saatlik zorlu çalışmayla yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Hasta daha sonra Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çığ düşmesi sonucu kapanan geçit açıldı
        Elazığ'da çığ düşmesi sonucu kapanan geçit açıldı
        Yazın dalgalanan bayrak kışın buz kesti, o anlar görüntülendi Yazın dalgala...
        Yazın dalgalanan bayrak kışın buz kesti, o anlar görüntülendi Yazın dalgala...
        Elazığ'da doğum yapan anneler bilgilendiriliyor
        Elazığ'da doğum yapan anneler bilgilendiriliyor
        Hayvanseverler zorlu kış şartlarında "patili dostlar"ın yiyecek ihtiyacını...
        Hayvanseverler zorlu kış şartlarında "patili dostlar"ın yiyecek ihtiyacını...
        Elazığ'da doğaseverin köpeklerle zor anları dron kamerasında
        Elazığ'da doğaseverin köpeklerle zor anları dron kamerasında
        Elazığ'da kapalı 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Elazığ'da kapalı 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor