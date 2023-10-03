Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Giriş: 03.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:59
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.
Ekipler, 109 kişiyi kontrol etti, 6 araç, 7 servis aracı, 11 internet kafe ve oyun merkezinde denetim yaptı.