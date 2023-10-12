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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık orcik yapımına eşlik etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Göldere köyünde konuk olduğu aileyle birlikte orcik (cevizli sucuk) yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:07
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık orcik yapımına eşlik etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Göldere köyünde konuk olduğu aileyle birlikte orcik (cevizli sucuk) yaptı.

        Göldere köyünü ziyaret eden Kaymakam Atalık, orcik yapan çiftçi Şerif Polat'a konuk oldu.

        Atalık, burada orcik yapım işlemine eşlik etti.

        Kaymakam Atalık, yöre insanlarının ellerinden şifa kaynağına dönüşen orcik yapımı çalışmasını yerinde gördüğünü ve herkese kolaylık dilediğini kaydetti.

        Atalık'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin eşlik etti.

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