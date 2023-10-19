Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı
Sivrice ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivrice ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu alandaki törende, Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Kösebayır köyü Muhtarı Metin Orhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Yedikardeş köyü Muhtarı İshak Karaoğlan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Daha sonra muhtarlar, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin'i makamında ziyaret etti.