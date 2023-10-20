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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:13
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ateşli silah ile kasten yaralama olayının faali E.Y. ve üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 9 fişek bulunan E.Ç. gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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