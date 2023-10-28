Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektup çocuklarına ulaştı
Keban'da yaşayan Pirhasan Doğan'ın PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazdığı mektup çocuklarına teslim edildi.
Keban'da yaşayan Pirhasan Doğan'ın PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazdığı mektup çocuklarına teslim edildi.
Şirketin geçmişten geleceğe köprü kurmayı ve gelecek nesillere miras bırakılacak anlamlı bir hatıra oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında vatandaşların mektupları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sahiplerine iletilmek üzere yıllarca muhafaza edildi.
Kampanya kapsamında Keban ilçesinde yaşanan Doğan tarafından kızları Büşra ve Zeynep Doğan'a yazdığı mektup teslim edildi.
Doğan tarafından geçmişteki günlük yaşamlarını, düşüncelerini ve duygularını geleceğe taşıyarak sevdiklerine yazdığı mektubu alan çocukları, duygulu anlar yaşadı.