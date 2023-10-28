Doğu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra, merkez Sur ilçesi tarihi Keçi Burcu'nda fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergide, Cumhuriyet'ten bugüne 250 fotoğraf yer alıyor.
Hançepek Meydanı'nda da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 çocukla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
- Elazığ
Elazığ Valiliği önündeki meydanda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Batman
Batman Valiliği bahçesindeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler hazır bulundu.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
- Şırnak
Şırnak Valiliği önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Siirt
Siirt'te Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılkaya, tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutladı.
Törende, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık ile kurum müdürleri de hazır bulundu.
- Mardin
Mardin'de Hükümet Konağı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Vali Tuncay Akkoyun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.