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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde cübbe giyme töreni

        Elazığ'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fethi Sekin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2023-2024 Akademik Yükselme, Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Taktim Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:45 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:45
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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde cübbe giyme töreni
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        Elazığ'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fethi Sekin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2023-2024 Akademik Yükselme, Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Taktim Töreni gerçekleştirildi.

        Fethi Sekin Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olarak terfi edenler için cübbe giyerek belgelerini aldı.

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, yeni akademik kadrolarını alan doktorları tebrik ederek, bu ünvanları ve başarıları almanın kolay olmadığını söyledi.

        Hastanelerin hastalara şifa dağıtmasının yanı sıra eğitim ve bilimsel araştırma fonksiyonu da gördüğünü ifade eden Toraman, doktorların bir yandan sağlık hizmeti verirken öte yandan akademik çalışmalar ve yayınlar yapmalarının taktire şayan olduğunu dile getirdi.

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kurulduğu günden bugüne hem sağlık hem de eğitim alanında büyüyerek hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

        Hastanenin daha kaliteli hizmet vermesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

        "Pandemi sürecinde Şehir Hastanesi'nin sadece Elazığ'a değil bölgeye nasıl hizmet verdiğini hep birlikte gördük. Yine özellikle 6 Şubat'ta, asrın felaketi dediğimiz depremi yaşadık ve o depremlerde Şehir Hastanemiz özellikle deprem bölgesinden 1000'e yakın hastayı burada misafir etti, 24 saat sizlerle beraber çalıştık ve o sınavdan da başarıyla geçti. Böyle baktığımız zaman bugün şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz."

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığını İzmir’de gösterdiğini, adının verildiği hastanenin de 6 Şubat depremlerinde bölge illerinden gelen depremzedelere kesintisiz sağlık hizmeti vererek kahramanlığını gösterdiğini belirtti.

        Aydın, "Eğer Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmasaydı burada insan kaynağını oluşturmak anayasal olarak mümkün değildi. Yani devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde anayasa gereği YÖK'e bağlı bir kuruluş olmadığı sürece kimseye doçentlik ya da profesörlük akademik kadrosunu vermek mümkün değildi." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da şehir hastanelerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine afiliasyonu sayesinde sağlık hizmetlerindeki kalitenin daha da arttığına dikkati çekti.

        Elazığ'ın sağlık konusunda oldukça iyi ve iddialı olduğunu ifade eden Polat, şöyle devam etti:

        "Elazığ'da üniversite, şehir hastanesi, ruh sağlığı hastanesi, ağız ve diş sağlığı hastanesi, 4 özel hastane, ilçelerde 6 devlet hastanesi olmak üzere 14 hastanemiz var. 10 bin 640 toplam sağlık personelimiz, 790 uzman hekimimiz, 488 pratisyen hekimimiz var. Yatak oranı açısından 3 bin 708 yatağımız ve 540 yoğun bakımımız var Elazığ'da yatak oranımız, doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık personelleri açısından, nitelikli yatak sayısı, acil sağlık hizmetleri, ambulans sayısı ve acil sağlık hizmetlerinde vakaya erişme oranı açısından Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlarda ve Türkiye ortalamasının çok üstünde hizmet vermekteyiz."

        Törene, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, akademisyenler ve kurum yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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