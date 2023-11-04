İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Elazığ, Batman, Siirt ve Bingöl'den yola çıktı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan konvoy, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Elazığ, Batman, Siirt ve Bingöl'den yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan konvoy, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Elazığ, Batman, Siirt ve Bingöl'den yola çıktı.

Elazığ'da Kültür Mahallesi Kültür Park'ta bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, gazetecilere, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'deki kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivilleri katlettiğini, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımadığını söyledi.

Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri gibi birçok yerin saldırıya uğradığını, Gazze'deki altyapı ve üstyapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertildiğini aktaran Altunbaş, şöyle konuştu:

"Refah Sınır Kapısı'ndan kısıtlı geçen yardımlar, Gazze'nin ihtiyacının yüzde 3'ünü dahi karşılayamamaktadır. İsrail tarafından elektrik, su ve iletişimin kesildiği Gazze'de hastanelerdeki yaralıların tedavileri ilkel yöntemlerle zor şartlar altında yapılıyor. Ayrıca bu hastaneler, çok sayıda kadın ve çocuğun sığındığı adeta birer mülteci kampına dönüşmüştür. Buna rağmen hastaneler dahi bombalanmaktadır."

Konuşmaların ardından 30'dan fazla araçtan oluşan konvoy, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

- Siirt

Siirt'te de İHH öncülüğünde 15 Temmuz Meydanı'ndan bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

İHH Siirt İl Başkanı Faruk Süzgün, gazetecilere, İsrail'in Gazze'deki insanlara yaşam hakkı tanımadığını aktardı.

Filistin halkına güçlü bir destek vermek için 170 kişi ile İncirlik Üssü'ne gitme kararı aldığını belirten Süzgün, şöyle devam etti:

"Haftalardır soykırıma varan saldırıların yaşandığı Gazze, bu zulüm politikalarının geldiği son noktadır. İsrail, tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze’deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmekte, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımamaktadır."

Vatandaşlardan Yusuf Bilgen de ülkenin dört bir yanından araç konvoylarıyla İncirlik Üssü'ne doğru yola çıkarak güçlü bir tepki göstereceklerini bildirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından grup, 15 araçlık konvoyla yola çıktı.

- Batman

Batman'da ise İHH'nın öncülüğünde sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde toplandı.

Vatandaşlar İsrail karşıtı sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

İHH Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, burada yaptığı açıklamada, İsrail ve onların taşeronluğunu yapan ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için Batman'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktıklarını ifade etti.

Batman Üniversitesinde öğrenim gören Nijeryalı Yusuf Aliyu da Filistin'e destekte bulunmak için yola çıkacaklarını aktardı.

Nijeryalı Kaşif Muhammed ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, Adana'daki İncirlik Üssü'nü protesto etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Katılımcıların Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarından oluşan konvoy, İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

- Bingöl

Bingöl'de İHH üyeleri Türk Telekom Kavşağı'nda bir araya geldi.

İHH Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, burada yaptığı açıklamada, Filistin, Suriye, Afganistan, Irak ve birçok coğrafyada sivillere uygulanan zulüm politikalarının dünyanın gözleri önünde yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Filistin'e haftalardır yapılan saldırıların soykırıma vardığını ifade eden Gili, "7 Ekim tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlatmış olduğu saldırının üzerinden 29 gün geçti, bu süreçte Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı. Bugün ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıyoruz. Rotamız İncirlik yükümüz insanlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar araçlarıyla yola çıktı.