Elazığ'da kaçak avlanan 4 kişiye para cezası

Elazığ'ın Palu ilçesinde yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Palu ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve akü ele geçirildi.