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        Elazığ'da kaçak avlanan 4 kişiye para cezası

        Elazığ'ın Palu ilçesinde yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:31
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        Elazığ'da kaçak avlanan 4 kişiye para cezası
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı.

        Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Palu ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve akü ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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