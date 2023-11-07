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        Elazığ'da "İletişim Müzesi" ve "Fotoğraflarla Yaşayan Harput" fotoğraf sergisi açıldı

        Elazığ'da "İletişim Müzesi" ve "Fotoğraflarla Yaşayan Harput" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:50
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        Elazığ'da "İletişim Müzesi" ve "Fotoğraflarla Yaşayan Harput" fotoğraf sergisi açıldı
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        Elazığ'da "İletişim Müzesi" ve "Fotoğraflarla Yaşayan Harput" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesince fakültenin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında şimdiye kadar kullanılan iletişim materyalleri ve çekilen fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Müzede, baskı kalıpları, matbaa, haberleşme araçları ve basın yayın materyali sergileniyor.

        Vali Ömer Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, İletişim Fakültesine 25 yıl boyunca emek veren yöneticilere teşekkür etti.

        Fırat Üniversitesinin sadece Elazığ'ın değil, bölgenin ve Türkiye'nin göz bebeği bir üniversite olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

        "Pek çok alanda çok başarılı noktalara gelmiş bir üniversite. İletişim Fakültesinin de 25 yıllık bir geçmişinin olması sektöründe önemli bir ekol olduğunu işaret eder. Bu kadar çok insan yetiştirmiş olması çok büyük bir avantajdır, fakültemiz açısından. İletişim sektörü çok gelişen ve büyüyen bir alan. İnanılmaz yayılan bir sektör. Bugün teknoloji, dijitalleşme ve internetle beraber çok daha büyüdü. Etkisi zaten hep vardı, büyüyerek de devam ediyor."

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da İletişim Fakültesinde böyle bir müzenin açılmasının önemli olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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