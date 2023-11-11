Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "yağma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (21) ile "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. (19) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

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