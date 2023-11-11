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        Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:07 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:07
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        Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, "yağma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (21) ile "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. (19) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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