Elazığ'da devrilen tuz yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde tuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolunda seyreden Nimetullah Korak (31) idaresindeki 49 AG 698 plakalı tır, Fırat Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesindeki tuz etrafa saçıldı.

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