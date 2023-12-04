Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 145 kişi ve 567 araç denetlendi.

Ayrıca denetimlerde, 111 umuma açık iş yeri, 18 metruk bina, 12 park ve bahçe kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi ve kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Uygulamada, 5 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 3 kesici alet, 15 gram esrar ele geçirildi, 35 araç için idari para cezası uygulandı.