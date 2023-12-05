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        Elazığ sis bulutuyla kaplandı

        Elazığ'da sis bulutu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:03
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        Elazığ sis bulutuyla kaplandı
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        Elazığ'da sis bulutu görüntülendi.

        Sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.

        Sis bulutu kentin yüksek kesimlerinde de güzel görüntü oluşturdu.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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