Elazığ sis bulutuyla kaplandı

Elazığ'da sis bulutu görüntülendi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.

Sis bulutu kentin yüksek kesimlerinde de güzel görüntü oluşturdu.​​​​​​​

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