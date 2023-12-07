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        Elazığ'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:26
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        Elazığ'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Hıdır Sever Anadolu Lisesi, Balakgazi Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Arif Nihat Asya Ortaokulu ve Şehit Fethi Murat İlkokulu çevresinde 32 personelden oluşan 16 ekip denetim yaptı.

        Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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