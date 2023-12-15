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        Elazığ'da toprağa gömülü 14 kilogram esrar bulundu

        Elazığ'da toprağa gömülü 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:35
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        Elazığ'da toprağa gömülü 14 kilogram esrar bulundu
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        Elazığ'da toprağa gömülü 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucu M.K'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Düzenlenen operasyonda M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda yapılan aramada toprağa gömülü 10 kilogram toz esrar, 4 kilogram kubar esrar ve 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        M.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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