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        Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:09 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:09
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        Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 yolcunun yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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