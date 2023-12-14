Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 yolcunun yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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