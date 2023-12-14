Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi Organ Gazi Caddesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
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