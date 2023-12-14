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        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:49
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        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi Organ Gazi Caddesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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