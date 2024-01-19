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        Keban'da öğrenciler karne aldı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:21
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        Keban'da öğrenciler karne aldı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım programına katıldı.

        Kaymakam Atalık ve Atlı, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karne verdi.

        Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Atalık, "Boş zamanlarınızda mutlaka kitap okuyun. Sizlere hayırlı tatiller dilerim." dedi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, Atatürk İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Serin, öğretmen ve veliler katıldı.

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