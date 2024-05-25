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        Yurtlarda açılan kurslar üniversite öğrencilerini spora ve sanata yöneltti

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen kurslarda spor ve sanatla da buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:18
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        Yurtlarda açılan kurslar üniversite öğrencilerini spora ve sanata yöneltti
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen kurslarda spor ve sanatla da buluşuyor.

        Ülkenin farklı illerinden ve yurt dışından üniversite eğitimi için Elazığ'a gelen öğrencilerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda konaklıyor.

        Merkez ve ilçelerdeki 7 yurtta kalan üniversite öğrencileri kişisel gelişimleri için düzenlenen muaythai, boks, plates, gitar, halk oyunları, keman, resim, ebru, işaret dili, İngilizce ve diksiyon gibi 60 kursta eğitim görme fırsatı buluyor.

        İlgi duydukları alanlardaki kurslara kayıt yaptıran öğrenciler hem boş zamanlarını spor ve sanat ile değerlendiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

        - "Hem yazılımcı hem de sporcu olarak mezun olacağım"

        Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdunda kalan gençlerden Rukiye Denner, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini, yurdun sağladığı imkanlardan memnun olduğunu söyledi.

        Denner, açılan kurslardan muaythai branşına ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Yurdumuz sadece barınma merkezi değil bir yaşam merkezi. Bu yurt beni muaythai ile tanıştırdı. Bu spor hayatımda hep olacak. Mesleğimle birlikte bu sporda da iyi yerlere gelmek istiyorum. Hem yazılımcı hem de sporcu olarak mezun olmuş olacağım." dedi.

        - "Buradaki yurtlar çok imkan sunuyor"

        Moğolistan'dan gelen Guldauryen Nurbulan da 2 yıldır kaldığı yurtta açılan kurslardan yararlandıklarını belirtti.

        Geçen yıl gitar bu yıl da el sanatları kursuna katıldığını anlatan Nurbulan, "Burada Türkçe'nin yanı sıra Türk kültürünü de öğrenmeye çalışıyorum. Katıldığım kurslarda kendimi geliştiriyorum. Bizim ülkedeki yurtlar sadece konaklama şeklinde. Buradaki yurtlar çok imkan sunuyor, öğrencilere çok şey katıyor. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Yurdumuz bize aile hissi oluşturuyor." diye konuştu.

        Ayşegül Dirgen de ilgi duyduğu halk oyunları kursuna katıldığını, Elazığ yöresine ait 5-6 oyun öğrendiklerini, yurtlar arası düzenlenen yarışmalara da katıldıklarını anlatan Dirgen, yurtta bu tarz aktiviteler yapılmasının önemine değindi.

        Dirgen, boş zamanlarını verimli kullandıklarını ifade ederek, kursların aynı zamanda sosyalleşmeyi sağladığını belirtti.

        Ezgi Topaloğlu ise yurtta dikiş nakış kursuna katıldığını, sunulan imkanlardan memnun olduğunu söyledi.

        - "Bu yıl 5 bin 400 civarında öğrencimizi kurslardan faydalandırdık"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yurtlarda beslenme ve barınma imkanlarının yanı sıra sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini belirtti.

        Kentteki 7 yurtta yaklaşık 10 bin öğrencinin kaldığını ifade eden Eren, şunları söyledi:

        "Bu yıl 5 bin 400 civarında öğrencimizi kurslardan faydalandırdık. Gençlerimiz bundan çok mutlu. Ders dışı zamanlarını verimli geçirebilme, kendilerini geliştirebilme adına kursların önemi çok büyük. 7 yurdumuzda bütün öğrencilerimize halk oyunlarını öğretmeye çalışıyoruz. Yurtlarımızdan Elazığ yöresel yemek günleri de yapıyoruz. Öğrencilerimiz kentin kültürünü, yöresel lezzetleri tanıyor. Çocuklarımız yurtlarımızda bir yaşam alanı içerisinde eğitim hayatlarını sürdürüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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