Elazığlı manav karpuz sattığı tezgahı Filistin bayraklarıyla donattı

İSMAİL ŞEN - Elazığlı manav Ömer Yıldız, karpuz tezgahına astığı bayraklarla Filistinlilerin yıllar önce karpuz dilimleriyle İsrail'e karşı başlattığı direnişi hatırlattı.

57 yıl önce Arap-İsrail Savaşı'nda Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail'in kontrolüne geçmesiyle, işgal altındaki Filistin'in bayrağı ve bayraktaki renklerin taşınması yasaklandı.

Filistinliler de taşınması suç haline gelen bayraklarının renklerini sembolize eden karpuz dilimleriyle bu karara tepki gösterdi.

O günden bu yana Filistin bayrağı ile özdeşleşen karpuz dilimi, İsrail'in saldırılarına karşı bir protesto biçimi olarak simge haline geldi.

Yıldız, "Tezgahımda sergilediğim her karpuz dilimi, Filistinli gençlerin asil direnişini bana hatırlatıyor. Filistin halkına destek olmak amacıyla karpuz tezgahımı ve çevresini Filistin bayrakları ile donattım." diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'e destek için yapılan eylemlerin kendilerine ümit verdiğini belirten Yıldız, karpuz dilimi ile özdeşleşen Filistin bayrağının hikayesinden etkilenerek tezgahında Filistin bayrakları dalgalandırdığını ifade etti.

Yıldız, bu katliam ve saldırıların sona ermesini istediklerini dile getirerek, "Mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz." dedi.

İsrail karşısında yıllardır var olma mücadelesi veren Filistin halkının her türlü yasağa kendilerince çözümler bularak direndiğini, bayraklarını taşımalarının bile yasaklandığı bir dönemde de çözümü karpuz dilimlerinde bulduğunu kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

Müşterilerden Muhammed Kılıç da Filistin'de yaşanan insanlık dramının kendilerini derinden etkilediğini, tüm dünyada vicdan sahibi herkesin akan kanın bir an önce durması için elinden geldiğince Filistin halkına destek olmaya çalıştığını söyledi.

"Ömer Yıldız kardeşimiz de bu hikayeden etkilenmiş olacak ki karpuz tezgahının çevresini Filistin bayrakları ile donatmış. Bu hassasiyetinden dolayı Ömer kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gazze'de yaşananları gündemde tutmamız, Filistin'in hiçbir zaman gündemden düşmemesi gerekiyor. İnsanlık olarak adalet ve huzurlu bir yaşam için Filistinlilerin sesine kulak vermemiz lazım."

Kerem Karakaya da Filistin'in özgürlüğüne kavuşması içi dua ettiklerini dile getirerek, "Her daim Filistin halkının yanındayız. Türkiye olarak da her zaman yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.