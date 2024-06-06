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        Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Elazığ'ın Palu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:19
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        Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        A.A. yönetimindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, dün ilçeye bağlı Çekembağları mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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