Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi

Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almak istediği dağ keçilerinin bir süre sonra hızla kaçıp uzaklaştıklarını ifade eden Bozay, bölgede dağ keçisi görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bozay, AA muhabirine, bölgede sürekli hayvanlarını otlattığını ancak dağ keçileri ile ilk defa karşılaştığını belirtti.

Hacıhüseyinler köyünde çobanlık yapan Ali Bozay, köy kırsalında hayvanlarını otlattığı esnada dağlık alanda dağ keçilerinin olduğunu fark etti.

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