Elazığ Valisi Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Elazığ Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Hatipoğlu'nun Jandarma İHA Grup Komutanlığı'na ziyarette bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda, "Valimiz Numan Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret ederek, İHA Grup Komutanı Jandarma Albay Aşkın Bozkurt'tan bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.
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