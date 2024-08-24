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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:53
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Elazığ Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Hatipoğlu'nun Jandarma İHA Grup Komutanlığı'na ziyarette bulunduğu belirtildi.

        Paylaşımda, "Valimiz Numan Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret ederek, İHA Grup Komutanı Jandarma Albay Aşkın Bozkurt'tan bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

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