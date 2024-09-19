Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyelerinden Keban'da toplantı
Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyeleri Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyeleri Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Keban'da bir restoranda düzenlenen toplantıya Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Başkanı Ergün Aslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş'in de katıldığı toplantıda sektördeki gelişmeler ele alındı.
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