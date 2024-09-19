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        Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyelerinden Keban'da toplantı

        Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyeleri Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:45
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        Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyelerinden Keban'da toplantı
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        Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyeleri Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Keban'da bir restoranda düzenlenen toplantıya Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Başkanı Ergün Aslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş'in de katıldığı toplantıda sektördeki gelişmeler ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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