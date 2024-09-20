Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı
Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y'nin kent kırsalında bulunan bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 3 kök Hint keneviri ile , 54 gram kenevir bitkisi ve 6 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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