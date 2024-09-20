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        Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

        Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:20
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        Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da bahçesine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y'nin kent kırsalında bulunan bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 3 kök Hint keneviri ile , 54 gram kenevir bitkisi ve 6 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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