Baskil'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Daha sonra öğrenciler tarafından şiir okundu, Veda Hutbesi oratoryosu sunuldu.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konusunda konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkan Vekili Bahri Genç, Baskil İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, Eğitim Bir- Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, kurum temsilcileri katıldı.

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