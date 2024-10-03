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        Elazığ'da rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da bir binaya doğru rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 03.10.2024 - 23:45
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        Elazığ'da rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da bir binaya doğru rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'a plakasız bir araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, pompalı tüfekle 5 katlı bir apartmana doğru rastgele ateş açtı.

        Bu sırada binanın önünde bulunan Z.P, isabet eden saçmayla hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Z.P. ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, apartmanın 1 ve 4'üncü katındaki daireler ile sokaktaki bazı araçların camlarına saçma isabet etti.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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