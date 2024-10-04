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        Keban'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli" kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:27
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        Keban'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli" kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, personel ile köyleri ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamaları hakkında üreticileri bilgilendirdiklerini belirtti.

        Bilgilendirme toplantılarına ilçedeki ve köylerdeki üreticilerin katıldığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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