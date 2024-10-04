Keban'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, personel ile köyleri ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamaları hakkında üreticileri bilgilendirdiklerini belirtti.

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