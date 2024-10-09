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        Ağın'da kadın kooperatifine ödül

        Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Feed the Future Yarışmasında Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Ağın leblebisi ürünü ile coğrafi işaretli atıştırmalık kategorisinde başarı ödülü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:11
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        Ağın'da kadın kooperatifine ödül
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        Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Feed the Future Yarışmasında Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Ağın leblebisi ürünü ile coğrafi işaretli atıştırmalık kategorisinde başarı ödülü aldı.

        Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, İstanbul'da düzenlenen yarışmada ödül almanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Genç, "Coğrafi işaretli, dünyanın en güzel lezzetlerinden biri olan Ağın leblebisini her platformda tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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