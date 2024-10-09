Ağın'da kadın kooperatifine ödül

Genç, "Coğrafi işaretli, dünyanın en güzel lezzetlerinden biri olan Ağın leblebisini her platformda tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Feed the Future Yarışmasında Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Ağın leblebisi ürünü ile coğrafi işaretli atıştırmalık kategorisinde başarı ödülü aldı.

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