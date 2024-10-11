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        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:28
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        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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