Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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