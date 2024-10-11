Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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