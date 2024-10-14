Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi

        Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, derneklerinin 1971 yılında kurulduğunu belirterek, ülkede ve dünyada bu alanda ilk kurulan derneklerden biri olduklarını söyledi.

        Bilişim alanında güzel işlere imza attıklarını ifade eden Aktepe, bilgisayarın icadından sonra dünyanın değiştiğini dile getirdi.

        Rahmi Aktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gençler şimdi yeni bir değişimin, yeni bir çağın kapısını açıyor. Yeni dünyanın gerçekleriyle sizler bu yolda ilerlerken bizler de tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Teknoloji ile yalnızca iş yapma biçimimizi değil toplumsal yapımızı da köklü bir şekilde dönüştürüyoruz. Ama bu dönüşümün en önemli aktörleri sizlersiniz. Sizler Türkiye'nin teknoloji alanında öne çıkmasını sağlayacak, ülkemizin geleceğin teknolojik liderleri arasında yer almasına katkıda bulunacaksınız. Ne yazık ki son dönemde ülkemizden gençlerimizin yurt dışına göç etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Fırsatlar cazip gelebilir fakat şunu unutmamanız gerekiyor; Türkiye genç ve dinamik beyinlerin enerjisine, yaratıcı çözümlerine, yenilikçi fikirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor."

        Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Aktepe, gençlere kendi topraklarında gelecek kurmaları önerisinde bulundu.

        TBD Başkanı Aktepe, şunları kaydetti:

        "Kendi topraklarınızda kendi insanlarınıza dokunarak inşa edeceğiniz gelecek yurt dışında yakalayacağınız her türlü fırsattan çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu kongreyle yapmak istediğimiz, bilişim teknolojilerinin sağladığı fırsatların farkında olmanız ve bu alanda cesur adımlar atmanız. Türkiye kendi teknolojik gücünü artırmak, yerli ve milli çözümler üretmek zorundadır. Yapay zeka, siber güvenlik ve daha nice yeni teknolojiler, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Ancak bu potansiyeli hayata geçirmek için önce gençlerimizin özgüvenli, yaratıcı ve girişimci olmaları gerekmektedir."

        Kongrede daha sonra uzay teknolojileri, siber güvenlik, ulusal siber güvenlik stratejileri ve eylem planları, yapay zeka çağında yetkinlik yönetimi ve mesleklerin dönüşüm süreçleri konularında sunum yapıldı.

        Kongreye, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TBD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        Keban'da traktör dere yatağına devrildi
        Keban'da traktör dere yatağına devrildi
        Okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ağın ilçesinde üreticilere 125 ton tohum desteği
        Ağın ilçesinde üreticilere 125 ton tohum desteği
        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı